تدريب 100 رجل أمن على الإسعافات الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع جاهزية رجال الأمن عند وقوع الحوادث، لاتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإنقاذ المصابين، نفذت صحة الشرقية الدورة السنوية الخامسة لتدريب 100 رجل أمن على الإسعافات الأولية جراء الحوادث المرورية، مبينة أن الدورات تقام في الدمام والجبيل وبقيق والخفجي. وأكدت صحة الشرقية حرصها على رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستمرارها في تقديم البرامج التوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.



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