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تشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطاراً ما بين المتوسطة والخفيفة سالت على إثرها عدد من الأودية.
وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 09:57 PM
"المدني" طالب الجميع بالتقيد بإرشادات السلامة في مثل هذه الحالاتأمطار جازان تلطف الأجواء وتجري عدداً من الأودية.. وتحذيرات للمتنزهين
تشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطاراً ما بين المتوسطة والخفيفة سالت على إثرها عدد من الأودية.
وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وتهيب بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
، أمطار جازان تلطف الأجواء وتجري عدداً من الأودية.. وتحذيرات للمتنزهين ،
المصدر : الخليج 365
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