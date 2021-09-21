، أجواء ‏الطقس غدًا الأربعاء حارة نسبيًّا نهارًا ولطيفة فجرًا على معظم المناطق ،

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توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، أن تكون أجواء الطقس يوم غد الأربعاء 1443/ 2/ 15هـ حارة نسبيًّا نهارًا، لطيفة فجرًا على معظم المناطق، مع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير وجازان، إضافة إلى سلطنة عمان واليمن.
كما توقع "الحصيني" هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 09:47 PM
مع هطول أمطار على أجزاء من مكة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازانأجواء الطقس غدًا الأربعاء حارة نسبيًّا نهارًا ولطيفة فجرًا على معظم المناطق
توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، أن تكون أجواء الطقس يوم غد الأربعاء 1443/ 2/ 15هـ حارة نسبيًّا نهارًا، لطيفة فجرًا على معظم المناطق، مع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير وجازان، إضافة إلى سلطنة عمان واليمن.
كما توقع "الحصيني" هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والشرقية وجنوب تبوك.
، أجواء الطقس غدًا الأربعاء حارة نسبيًّا نهارًا ولطيفة فجرًا على معظم المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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