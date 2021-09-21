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أعلن تطبيق مرسول إطلاق حملة خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة العربية السعودية احتفاء بتلك المناسبة.
وفي تفصيل العرض، فقد خصص التطبيق خصمًا خاصًّا على قيمة التوصيل للطلبات لعدد من المتاجر السعودية بنسبة ٩١%، وفي متاجر سعودية أخرى سيحصل العميل على مبالغ مسترجعة في محفظته بقيمة ٩١% من إجمالي الطلب، بحد أعلى ٣٥ ريالاً سعوديًّا.
وأطلق التطبيق هذه الحملة بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل حلول اليوم الوطني؛ لكي يتمكن أكبر عدد من المتاجر، وأيضًا العملاء، من الاستفادة من العرض المميز.
ويستمر العرض إلى يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٤ سبتمبر.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 09:46 PM
خصم خاص على قيمة التوصيل ومبالغ مسترجعة في المحفظة بقيمة 91%"مرسول" يُطلق عرض اليوم الوطني للمتاجر السعودية
أعلن تطبيق مرسول إطلاق حملة خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة العربية السعودية احتفاء بتلك المناسبة.
وفي تفصيل العرض، فقد خصص التطبيق خصمًا خاصًّا على قيمة التوصيل للطلبات لعدد من المتاجر السعودية بنسبة ٩١%، وفي متاجر سعودية أخرى سيحصل العميل على مبالغ مسترجعة في محفظته بقيمة ٩١% من إجمالي الطلب، بحد أعلى ٣٥ ريالاً سعوديًّا.
وأطلق التطبيق هذه الحملة بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل حلول اليوم الوطني؛ لكي يتمكن أكبر عدد من المتاجر، وأيضًا العملاء، من الاستفادة من العرض المميز.
ويستمر العرض إلى يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٤ سبتمبر.
، "مرسول" يُطلق عرض اليوم الوطني للمتاجر السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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