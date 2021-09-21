، "التواصل الحكومي" يوثِّق رحلة أخوَيْن في علاج العشى الليلي ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وثَّق مركز التواصل الحكومي رحلة علاج أسامة (16 عامًا) وعبد الكريم الزايدي (14 عامًا) في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض؛ إذ كانا يعانيان "العشى الليلي"، وهو ضعف حاد في الإبصار في الإضاءة الخافتة، وذلك ضمن سلسلة البطولة البيضاء التي أطلقها عبر منصاته، التي تسلط الضوء على الإنجازات.
وأوضح قائد الفريق الجراحي في المستشفى استشاري الشبكية والالتهابات العنبية، د. سليمان السليمان، أنه لم يكن هناك علاج لهذا المرض الذي تسببه طفرة جينية تتفاقم تدريجيًّا عبر السنوات حتى العمى الكلي.
وأضاف: "خلال عام 2017 نُشرت دراسة بأن لوكستورنا علاج آمن لهذا المرض، وفي 2019 تم توفير العلاج في السعودية، وتبلغ قيمته للعين الواحدة نحو مليون ونصف المليون ريال، وتقدمه السعودية مجانًا".
وسجَّل الفيديو لحظات إنسانية، تعكس أثر هذا الإنجاز الطبي على حياتهما بعد شهر من إجراء العملية.
يُذكر أن سلسلة البطولة البيضاء تضمنت مواد عدة، نشرها "التواصل الحكومي"، تتمحور حول قصص بطولات الكوادر الصحية الوطنية في السعودية، التي تدل هنا على بطولة كادر مستشفى الملك خالد، الذي أجرى أول عملية لحقن دواء لوكستورنا عام 2019، وأنجز خلال عام 2020 أكثر من 30 ألف عملية جراحية لمختلف أمراض العين.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 09:26 PM
منجز وطني طبي جديد"التواصل الحكومي" يوثِّق رحلة أخوَيْن في علاج العشى الليلي
وثَّق مركز التواصل الحكومي رحلة علاج أسامة (16 عامًا) وعبد الكريم الزايدي (14 عامًا) في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض؛ إذ كانا يعانيان "العشى الليلي"، وهو ضعف حاد في الإبصار في الإضاءة الخافتة، وذلك ضمن سلسلة البطولة البيضاء التي أطلقها عبر منصاته، التي تسلط الضوء على الإنجازات.
وأوضح قائد الفريق الجراحي في المستشفى استشاري الشبكية والالتهابات العنبية، د. سليمان السليمان، أنه لم يكن هناك علاج لهذا المرض الذي تسببه طفرة جينية تتفاقم تدريجيًّا عبر السنوات حتى العمى الكلي.
وأضاف: "خلال عام 2017 نُشرت دراسة بأن لوكستورنا علاج آمن لهذا المرض، وفي 2019 تم توفير العلاج في السعودية، وتبلغ قيمته للعين الواحدة نحو مليون ونصف المليون ريال، وتقدمه السعودية مجانًا".
وسجَّل الفيديو لحظات إنسانية، تعكس أثر هذا الإنجاز الطبي على حياتهما بعد شهر من إجراء العملية.
يُذكر أن سلسلة البطولة البيضاء تضمنت مواد عدة، نشرها "التواصل الحكومي"، تتمحور حول قصص بطولات الكوادر الصحية الوطنية في السعودية، التي تدل هنا على بطولة كادر مستشفى الملك خالد، الذي أجرى أول عملية لحقن دواء لوكستورنا عام 2019، وأنجز خلال عام 2020 أكثر من 30 ألف عملية جراحية لمختلف أمراض العين.
، "التواصل الحكومي" يوثِّق رحلة أخوَيْن في علاج العشى الليلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التواصل الحكومي" يوثِّق رحلة أخوَيْن في علاج العشى الليلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.