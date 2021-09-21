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كشف الصحفي اللبناني أدمون ساسين، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم (الثلاثاء)، أن مليشيا حزب الله بعثت برسالة تهديد إلى قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق البيطار، بـ"اقتلاعه من منصبه، إذا استمر في تماديه".
وذكر "ساسين" أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، اتصل بـ"البيطار" وهدده بعزله من منصبه إذا استمرت إجراءاته.
وأشار إلى أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، طلب من "البيطار"، إعداد تقرير حول ما يجري تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من وفيق صفا.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 09:12 PM
أشار إلى أن النائب العام طالب "البيطار" بإعداد تقرير حول الواقعة"ساسين": "حزب الله" هدد قاضي انفجار ميناء بيروت بالعزل إذا استمر في إجراءاته
كشف الصحفي اللبناني أدمون ساسين، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم (الثلاثاء)، أن مليشيا حزب الله بعثت برسالة تهديد إلى قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق البيطار، بـ"اقتلاعه من منصبه، إذا استمر في تماديه".
وذكر "ساسين" أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، اتصل بـ"البيطار" وهدده بعزله من منصبه إذا استمرت إجراءاته.
وأشار إلى أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، طلب من "البيطار"، إعداد تقرير حول ما يجري تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من وفيق صفا.
، "ساسين": "حزب الله" هدد قاضي انفجار ميناء بيروت بالعزل إذا استمر في إجراءاته ،
المصدر : الخليج 365
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