السعودية | الأمن السيبراني يحدد 7 شروط بمبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

حدّدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، شروط الالتحاق بمبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف (+CyberPro) في الأمن السيبراني.

ونشرت الهيئة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك يوضح شروط الالتحاق بالبرنامج في دفعته الثالثة.

وتشمل الشروط، أن يكون الطالب / الطالبة سعودي الجنسية، واجتياز اختبارات التقييم والمفاضلة، وألا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون موظفًا.

كما تتضمّن الشروط، أن يكون مُسجلًا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وألا يقل معدل الطالب التراكمي عند ترشيحه عن 3.75 من 5 أو 2.75 من 4 أو ما يعادلها في آخر درجة أكاديمية، وأن يكون المتقدم من خريجي الكليات والجامعات أو المتوقع تخرجهم في تخصصات الأمن السيبراني أو علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات أو التخصصات ذات العلاقة.