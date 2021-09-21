شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعهم السابع - عبر الاتصال المرئي -، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للجنة جميل محمد حميدان، بمشاركة وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري.

وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها، رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، واستراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والمبادرات المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية، إضافة إلى الاطلاع على الإطار العام المقترح بشأن تشجيع الزواج فيمن يواجهون تحديات مجتمعية على مستوى دول مجلس التعاون، إلى جانب الإجراءات التي تمت بشأن تنظيم المهرجان المسرحي الخليجي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية خلال عام 2022م.