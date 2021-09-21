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شكرا لقرائتكم برامج تدريبية مجانية في جامعة أم القرى للمهتمين بخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21
برامج تدريبية مجانية في جامعة أم القرى للمهتمين بخدمة ضيوف الرحمن
يمكن التسجيل خلال الفترة من 23 - 30 سبتمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بـ جامعة أم القرى عن تقديم برامج تدريبية مجانية للمهتمين بخدمة ضيوف الرحمن.
اليوم الوطني الـ91:
وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث يمكن التسجيل خلال الفترة من 23 – 30 سبتمبر 2021م.
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