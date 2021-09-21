برامج تدريبية مجانية في جامعة أم القرى للمهتمين بخدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بـ جامعة أم القرى عن تقديم برامج تدريبية مجانية للمهتمين بخدمة ضيوف الرحمن.

اليوم الوطني الـ91:

وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث يمكن التسجيل خلال الفترة من 23 – 30 سبتمبر 2021م.



شارك الخبر