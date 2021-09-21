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برامج تدريبية مجانية في جامعة أم القرى للمهتمين بخدمة ضيوف الرحمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

برامج تدريبية مجانية في جامعة أم القرى للمهتمين بخدمة ضيوف الرحمن

يمكن التسجيل خلال الفترة من 23 - 30 سبتمبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بـ جامعة أم القرى عن تقديم برامج تدريبية مجانية للمهتمين بخدمة ضيوف الرحمن.

اليوم الوطني الـ91: 

وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث يمكن التسجيل خلال الفترة من 23 – 30 سبتمبر 2021م.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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