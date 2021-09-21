التميمي يبحث التعاون مع قادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - واس

عقد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي اليوم، عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه رؤساء ومديري وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، على هامش الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء لمجموعة العشرين المنعقد في روما.

تعزيز التعاون:

وبحث معاليه في الاجتماعات سبل تعزيز التعاون بين المملكة والدول في مجالات الفضاء وبناء القدرات وتمكين الشباب والمرأة، كما استعرض معهم تطلعات المملكة للقطاع ومستهدفاتها الريادية في المجال، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود في المحاور التي تخدم توجهات الدول نحو تنويع الاقتصاد والمحافظة على الموارد الطبيعية الناضبة وتعزيز اقتصاد الفضاء.

والتقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء بكل من رئيس وكالة الفضاء الإيطالية جورجيو ساكتوشيا، والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية الدكتور پول بيت، ونائب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية ساليف سيرجي، وكذلك رئيس وكالة الفضاء الألمانية الدكتور والثر بيلزر.

تعاون فضائي:

كما عقد معاليه لقاءات مع المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي سيمونيتا ديبيبو، ورئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية رئيس الجامعة الفضاء الدولية البروفيسورة باسكال أيهرينفروند، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية كريستيان فايشتنجر، إضافة إلى المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية الدكتور جوزيف إشباخر.

يذكر أن اجتماع قادة الفضاء الثاني يعد أحد مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتي أدرجته لأول مرة ضمن موضوعات جدول أعمال المجموعة، وسعت من خلاله إلى تعزيز التعاون الفضائي بين الدول لتعظيم فوائد اقتصاد الفضاء، وفوائد استخدام البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العالمية، فيما انعقد الاجتماع الأول للقادة في 7 أكتوبر 2020م، بحضور رؤساء وكالات الفضاء من دول مجموعة العشرين.

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