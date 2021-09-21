ورشة تناقش «مخاطر تمويل الإرهاب من خلال وسائل الدفع الرقمي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالقاهرة أمس، أعمال ورشة عمل «مخاطر تمويل الإرهاب من خلال وسائل الدفع الرقمية ( العملات الرقمية )»، وتستمر 3 أيام بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار برنامج جامعة نايف، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب)، والأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب (المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية) وبمشاركة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والمركز الدولي لبحوث العنف السياسي والإرهاب في سنغافورة.

وحضر الافتتاح وكيل جامعة نايف العربية خالد الحرفش، والأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عبدالرحمن الصلح، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج الدكتور حاتم علي.

كما شارك عبر الاتصال المرئي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهانير خان، ومدير مديرية مكافحة الإرهاب في الإنتربول جريجوري هيندس.

يذكر أن الورشة تهدف إلى التعرف على العملات الرقمية: ماهيتها، وكيفية الحصول عليها وانعكاساتها الأمنية، والاطلاع على قوانين وتشريعات بعض الدول وموقفها من العملات الافتراضية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، ومناقشة أبرز تحديات التحقيق بالجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية والحلول المستقبلية، وتبادل الخبرات بين أجهز الأمن والعدالة والمنظمات الدولية للحد من مخاطر تمويل الإرهاب.

الورشة تناقش:

