ورشة تناقش «مخاطر تمويل الإرهاب من خلال وسائل الدفع الرقمي»

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يأتي ذلك في إطار برنامج جامعة نايف، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب)، والأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب (المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية) وبمشاركة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والمركز الدولي لبحوث العنف السياسي والإرهاب في سنغافورة.
وحضر الافتتاح وكيل جامعة نايف العربية خالد الحرفش، والأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عبدالرحمن الصلح، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج الدكتور حاتم علي.
كما شارك عبر الاتصال المرئي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهانير خان، ومدير مديرية مكافحة الإرهاب في الإنتربول جريجوري هيندس.
يذكر أن الورشة تهدف إلى التعرف على العملات الرقمية: ماهيتها، وكيفية الحصول عليها وانعكاساتها الأمنية، والاطلاع على قوانين وتشريعات بعض الدول وموقفها من العملات الافتراضية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، ومناقشة أبرز تحديات التحقيق بالجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية والحلول المستقبلية، وتبادل الخبرات بين أجهز الأمن والعدالة والمنظمات الدولية للحد من مخاطر تمويل الإرهاب.
الورشة تناقش:
- مفهوم العملات الرقمية في ظل التعاون الدولي بشأن تبادل المعلومات المالية في جريمة تمويل الإرهاب.
- الانعكاسات الأمنية للعملات الرقمية من منظور تمويل الإرهاب.
- الوضع الراهن للتنظيم القانوني للعملات الرقمية وعلاقتها بغسل الأموال.
- تشريعات بعض الدول وموقفها من العملات المشفرة.
- العملات الرقمية أداة لتبييض الأموال.
- الحد من التهرب الضريبي ودعم الإرهاب بتطبيق العملات الرقمية.
- مشكلة العملات والجرائم المتعلقة بها ودور التكنولوجيا في علاجها.
- التحديات التي يمكن أن تواجه في التحقيق للتعرف على مصادر الإرهاب وتتبع العملات الرقمية.
- مكافحة استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب.
- تمويل الإرهاب وطرق الدفع الرقمية: الاتجاهات الحالية والناشئة في جنوب وجنوب شرق آسيا
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