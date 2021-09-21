شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يعلن فوز نظمي النصر بجائزة الاعتدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء جائزة الاعتدال خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة للعام 2021/1443.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا للجائزة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وعميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال الأمين العام للجائزة الدكتور الحسن المناخرة.

وقال خالد الفيصل «يسرني في هذا اليوم أن أعلن عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة للعام 2021/1443 وهو المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، نظير جهوده الوطنية المقدرة، وطموحه السعودي البارز، الذي عزز من خلاله صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا، مستثمرا الفرص التي أتاحها قادة هذه البلاد لكافة أبناء الوطن»، مضيفا أن مسيرته الشخصية والعملية وأفكاره التطويرية عكست مفاهيم الاعتدال السعودي الذي اتخذته هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا منهجا لها منذ تأسيسها.

وتعد جائزة الاعتدال إحدى أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخليا وخارجيا، كما أنها الأولى في هذا المجال، وتعتبر رافدا من الروافد المؤكدة لنهج المملكة المتبنى للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات.

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز خمسة مفاهيم رئيسية لدى المجتمع تتمثل في إبراز الصورة الحقيقية للمملكة في مجال الاعتدال، ودعم الجهود في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في كافة مجالات الحياة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

يذكر أن جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما ومنهجه الدائم «لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي».

من جهة أخرى كرم الأمير خالد الفيصل، مديرة الابتدائية الـ26 بالطائف دلال القحطاني، نظير تحقيقها المركز الأول بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في دورتها الـ23 للأداء التعليمي المتميز، بحضور مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي.

وهنأ أمير المنطقة دلال القحطاني بهذا الإنجاز، متمنيا لها المزيد من التميز.

الهدف من جائزة الاعتدال:

