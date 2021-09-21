مسارات لذوي الإعاقة الحركية في مداخل بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود المرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي أن العمل مستمر لعدة مراحل لوضع مسارات، وزيادة عددها في جميع المداخل المخصصة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام.

من جانبه أفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على خدمة هذه الفئة الغالية وتقديم جميع الخدمات لهم، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي وفق خطة الرئاسة 2024 لمواكب عجلة التطور التي تشهدها المملكة، وفق رؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى وزعت الرئاسة 1000 وجبة إفطار صائم على قاصدي المسجد الحرام، وذلك ضمن جهود إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام ممثلة في وحدة شؤون سفر الصائمين خلال الأيام البيض من الشهر الهجري الحالي.

وذكر مدير وحدة شؤون سفر الصائمين إبراهيم الحجيلي أن وحدة شؤون سفر الصائمين اعتمدت ضمن مبادرة توزيع وجبات إفطار الصائمين خلال الأيام البيض تجنيد نحو أكثر من 30 موظفا للإشراف على توزيع أكثر من 1000 وجبة، وأكثر من 2000 علبة تمر منزوع النوى داخل المسجد الحرام.

وأضاف: تعمل الوحدة على مهام التنسيق والإشراف والتنظيم لعمليات توزيع وجبات الإطعام الخيري بالمسجد الحرام، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة، إذ يتم التوزيع على المعتمرين والمصلين في أماكن تواجدهم خلال وقت الإفطار، تجنبا للزحام.

مبادرة توزيع وجبات إفطار الصائمين:

