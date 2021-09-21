منع الشاحنات من الوقوف داخل أحياء العاصمة المقدسة

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وأعلنت الأمانة عن إيجاد بدائل متاحة لأصحاب الشاحنات والصهاريج ومعدات مواد البناء عن طريق تهيئة مواقف السيارات العامة الـ5 الموجودة بالعاصمة المقدسة وتخصيص مواقع لهم في مواقف السيارات على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان، ومواقف السيارات على طريق مكة-المدينة، ومواقف السيارات على طريق الليث، لافتة إلى أن المواقع الجديدة سوف تكون مواقف ثابتة لأصحاب المعدات للرجوع إليها بعد الانتهاء من خدمة العملاء في أماكن وجودهم، مشددة على عدم السماح بالوقوف في الطرقات والممرات وداخل نطاق الأحياء للحفاظ على المنظر الحضاري وتعزيز الأمن والسلامة.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى استخدام منصة (معدة) المتوفرة في موقع الأمانة الالكتروني لطلب الخدمة أو عن طريق التوجه إلى أقرب موقع معتمد للمواقف، ويمكن لأصحاب المعدات التسجيل من خلال المنصة على الرابط التالي https://srvc.holymakkah.gov.sa/eqsys، ممهلة أصحاب الشاحنات والمعدات المتوقفة داخل الأحياء السكنية بشكل غير نظامي (أسبوعا) من تاريخ الإعلان لتصحيح أوضاعهم والتقيد بالوقوف النظامي بمواقف السيارات العامة، مؤكدة أن هذه الجهود جاءت استجابة لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضمن النطاق العمراني.
لماذا فرضت الأمانة غرامات مالية؟
- إحداثها التشوه البصري
- تعطيلها الحركة المرورية
- إزعاجها أهالي الأحياء
- خطورتها على المشاة
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