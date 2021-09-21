شكرا لقرائتكم خبر تحليل 1800 عينة شهريا من مصادر مياه الشرب بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من سلامتها وخلوها من الميكروبات والجراثيم التي قد تؤثر على الصحة العامة، تطبق إدارة المختبر بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي يوميا الإجراءات الوقائية لحافظات المياه الموزعة في أرجاء المسجد النبوي، وذلك بأخذ 60 عينة يوميا بمعدل 1800 عينة شهريا من جميع مصادر مياه زمزم، ابتداء من الخزانات الأرضية، مرورا بالناقلات ونقاط التعبئة ثم الحافظات والمشربيات.

وتشمل الفحوصات المخبرية سبيل زمزم في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي على مدار 24 ساعة، حيث يتم تحليل المياه كيميائيا وميكروبيولوجيا باستخدام أعلى التقنيات الحديثة.

من جهة أخرى عقد المستشار ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل اللحيدان، في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اجتماعا بالوكيل المساعد للمعارض والمتاحف محمد الشمراني، وبمدراء الإدارات العامة التابعة للوكالة المساعدة، لمناقشة بعض المواضيع التي من شأنها تطوير منظومة العمل وتحسينه ومتابعة سير عمل الإدارات وفق الخطط المعدة.

وجرى الاطلاع على آخر المستجدات التي تخص متحف السلام وآلية المراحل المتبقية لإكماله، وعرض بعض المتاحف المتميزة بالمملكة لغرض اكتساب الخبرات منها، إضافة لمناقشة آلية المشاركة في المناسبات الوطنية وغيرها.