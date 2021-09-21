القبض على 5 أشخاص سرقوا 13 مركبة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على 5 أشخاص سرقوا 13 مركبة بجدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن استعادة 13 مركبة سرقت في وضع التشغيل بمحافظة جدة والقبض على سارقيها، 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد تفكيك بعض أجزائها بقصد بيعها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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