شكرا لقرائتكم خبر 3.5 ملايين ريال لصيانة الممرات بالمناطق الجبلية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع كفاءة الشوارع والطرق بالمناطق الجبلية، وتطويرها وفق دراسات ميدانية مستفيضة، أبرمت أمانة العاصمة المقدسة أمس، عقدا لصيانة الممرات والحوائط الساندة بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة بمبلغ 3.5 ملايين ريال ولمدة 3 سنوات ميلادية، ابتداء من تاريخ استلام الموقع.

ويأتي العقد ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة، في الوقوف على احتياجات ومتطلبات السكان في مختلف أماكن وجودهم، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق الجبلية، وتوفير عناصر السلامة والأمان، لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

وتتميز مكة المكرمة باختلاف تضاريسها، حيث تتناثر الجبال والتلال التي اتخذ أهالي مكة من سفوحها مناطق عمرانية لمساكنهم، إلى جانب زيادة توسع النطاق العمراني، إلا أن شبكة الطرق الحديثة والأنفاق والجسور واستحداث الطرق الدائرية والمشاريع المتعلقة بتطوير المناطق العشوائية وإعادة تكوينها وفق خطط شاملة ومتناسقة أسهمت بشكل كبير في تذليل تلك العقبات الكبيرة، وأولت للإنسان والمكان.

إلى ذلك نفذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال السفلتة في عدد من المحاور الحيوية والطرق الواقعة على مداخل مكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين المشهد البصري وفق خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وتضمنت الأعمال إعادة سفلتة طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وطريق المدينة المنورة، بمساحات بلغت 141 ألف م2، إلى جانب أعمال معالجة دهانات الأرصفة.

وتحوي شبكة الطرق الرئيسة بمكة عددا من الشوارع والطرق المهمة التي تشهد كثافة مرورية عالية وتنقلات مستمرة من أهالي مكة وضيوف بيت الله الحرام، عززت الحاجة الماسة إلى إعادة تأهيلها، بحيث تكون متناسبة مع حركة مرور المركبات المتزايدة والحركة السكانية والتجارية والاقتصادية.

وأكدت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والإنارة حرصها على متابعة أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، ضمن برامج جودة الحياة، وتعزيز وسائل السلامة المرورية والأمان لمرتادي الطرق.

الهدف من صيانة الممرات بالمناطق الجبلية:

