- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان اليوم الثلاثاء.
وأكد "أبو الغيط" دعم الجامعة العربية للفترة الانتقالية في البلاد.
من جانبه، ذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة في بيان أن استقرار السودان مهم، ويمثل ركنًا مهمًّا في استقرار الوطن العربي.
وأضاف بأن اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التي وقَّعها جميع الأطراف السودانية خلال العامَين الماضيَين تحظى بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولي.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:52 PM
"أبو الغيط" أكد دعم المرحلة الانتقالية في البلادالجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان اليوم الثلاثاء.
وأكد "أبو الغيط" دعم الجامعة العربية للفترة الانتقالية في البلاد.
من جانبه، ذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة في بيان أن استقرار السودان مهم، ويمثل ركنًا مهمًّا في استقرار الوطن العربي.
وأضاف بأن اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التي وقَّعها جميع الأطراف السودانية خلال العامَين الماضيَين تحظى بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولي.
، الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.