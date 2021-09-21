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كشف الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، أن وزيراً مسجوناً حالياً أبلغه بامتلاكه ملياري يورو في حساب ببنك سويسري، بحسب ما نقل اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم" عن صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وقال "قسنطيني": "إن أحد الوزراء المتابعين في قضايا فساد والموجود رهن الحبس، أبلغني قبل عشر سنوات مضت بأن لديه رصيداً في بنك سويسري بقيمة مالية تعادل آنذاك 2 مليار يورو".
ولم يفصح "قسنطيني" عن هوية الوزير.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:40 PM
متهم في قضايا فساد"قسنطيني": وزير جزائري مسجون يمتلك 2 مليار يورو في بنك سويسري
كشف الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، أن وزيراً مسجوناً حالياً أبلغه بامتلاكه ملياري يورو في حساب ببنك سويسري، بحسب ما نقل اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم" عن صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وقال "قسنطيني": "إن أحد الوزراء المتابعين في قضايا فساد والموجود رهن الحبس، أبلغني قبل عشر سنوات مضت بأن لديه رصيداً في بنك سويسري بقيمة مالية تعادل آنذاك 2 مليار يورو".
ولم يفصح "قسنطيني" عن هوية الوزير.
، "قسنطيني": وزير جزائري مسجون يمتلك 2 مليار يورو في بنك سويسري ،
المصدر : الخليج 365
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