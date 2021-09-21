، مشاكل ميسي مع باريس سان جيرمان تتوالى.. وكدمة في القدم تحرمه من اللعب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم أن ليونيل ميسي، نجم الفريق، يعاني من كدمة في عظام القدم.
وبحسب البيان الطبي الصادر من النادي، فإن الأشعة التي أجريت له أظهرت كدمة في عظام القدم.
وكشف النادي الفرنسي أنه سيتم إجراء أشعة أخرى بعد 48 ساعة لمزيد من التفاصيل.
وبات متوقعاً غياب ميسي عن مباراة النادي الباريسي المقبلة في الدوري الفرنسي، دون تحديد موقفه من المباريات اللاحقة مع ناديه ومنتخب الأرجنتين.
وظهرت بوادر أزمة في النادي عندما رفض النجم الأرجنتيني مصافحة مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، خلال مواجهة ضيفه أولمبيك ليون يوم الأحد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وذلك عندما غادر ميسي أرضية الملعب بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، حيث تقدم لوكاس باكيتا للضيوف في الدقيقة 54، وتعادل نيمار جونيور من ركلة جزاء، في الدقيقة 66، ومن ثم اقتنص المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز للفريق الباريسي عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء".
مشاكل ميسي مع باريس سان جيرمان تتوالى.. وكدمة في القدم تحرمه من اللعبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-21
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم أن ليونيل ميسي، نجم الفريق، يعاني من كدمة في عظام القدم.
وبحسب البيان الطبي الصادر من النادي، فإن الأشعة التي أجريت له أظهرت كدمة في عظام القدم.
وكشف النادي الفرنسي أنه سيتم إجراء أشعة أخرى بعد 48 ساعة لمزيد من التفاصيل.
وبات متوقعاً غياب ميسي عن مباراة النادي الباريسي المقبلة في الدوري الفرنسي، دون تحديد موقفه من المباريات اللاحقة مع ناديه ومنتخب الأرجنتين.
وظهرت بوادر أزمة في النادي عندما رفض النجم الأرجنتيني مصافحة مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، خلال مواجهة ضيفه أولمبيك ليون يوم الأحد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وذلك عندما غادر ميسي أرضية الملعب بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، حيث تقدم لوكاس باكيتا للضيوف في الدقيقة 54، وتعادل نيمار جونيور من ركلة جزاء، في الدقيقة 66، ومن ثم اقتنص المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز للفريق الباريسي عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء".
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:00 PM
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم أن ليونيل ميسي، نجم الفريق، يعاني من كدمة في عظام القدم.
وبحسب البيان الطبي الصادر من النادي، فإن الأشعة التي أجريت له أظهرت كدمة في عظام القدم.
وكشف النادي الفرنسي أنه سيتم إجراء أشعة أخرى بعد 48 ساعة لمزيد من التفاصيل.
وبات متوقعاً غياب ميسي عن مباراة النادي الباريسي المقبلة في الدوري الفرنسي، دون تحديد موقفه من المباريات اللاحقة مع ناديه ومنتخب الأرجنتين.
وظهرت بوادر أزمة في النادي عندما رفض النجم الأرجنتيني مصافحة مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، خلال مواجهة ضيفه أولمبيك ليون يوم الأحد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وذلك عندما غادر ميسي أرضية الملعب بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، حيث تقدم لوكاس باكيتا للضيوف في الدقيقة 54، وتعادل نيمار جونيور من ركلة جزاء، في الدقيقة 66، ومن ثم اقتنص المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز للفريق الباريسي عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "حديقة الأمراء".
، مشاكل ميسي مع باريس سان جيرمان تتوالى.. وكدمة في القدم تحرمه من اللعب ،
المصدر : الخليج 365
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