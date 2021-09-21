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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم "الثلاثاء"، أن دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي الحلّ الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل.
وقال "بايدن" في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا أن نسعى لمستقبل يسود فيه مزيد من السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
واعتبر أن قيام دولة فلسطينية بعيد جدًّا في الوقت الحالي، لكن يجب ألا يُسمح بالتخلي عن إمكانية إحراز تقدم.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:20 PM
دعا إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط"بايدن": دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة أفضل ضمان لمستقبل إسرائيل
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم "الثلاثاء"، أن دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي الحلّ الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل.
وقال "بايدن" في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا أن نسعى لمستقبل يسود فيه مزيد من السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
واعتبر أن قيام دولة فلسطينية بعيد جدًّا في الوقت الحالي، لكن يجب ألا يُسمح بالتخلي عن إمكانية إحراز تقدم.
، "بايدن": دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة أفضل ضمان لمستقبل إسرائيل ،
المصدر : الخليج 365
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