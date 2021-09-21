، سائقة التاكسي "وداد": لا صعوبات في عملي بعد ارتفاع وعي الناس وتقبل المجتمع لعملنا ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نفت "وداد" التي تعمل سائقة تاكسي في تطبيقات التوصيل منذ ثلاث سنوات، وجود أي صعوبات اجتماعية في عملها كامرأة بسبب ارتفاع وعي المجتمع وتقبل الناس لوجودهن كنساء في هذه المهنة.
ولفتت في هذا الصدد بأن الطلب على النساء أكثر في التوصيل وقالت: "صار الناس من الجنسين تطلب السائقات النساء أكثر في التوصيل".
جاء ذلك خلال روايتها لبرنامج صباح العربية كسائقة تاكسي عن كيف تغيرت الحياة في #الرياض، وقالت: "أحد الركاب قال لي إن قيادتي أكثر هدوءاً من قيادة بعض الرجال ".
وأشارت إلى أن نظرة الناس تغيرت إليها كسائقة تاكسي قبل ثلاث سنوات، لدرجة أن البعض كان يتجنب الركوب معها، ثم زيادة تقبل عملها وبالتالي ازداد الطلب عليهن بعد مرور السنوات وقالت: "الآن أصبح القبول والطلب علينا أكثر والبعض يفضل إيصالهم لمشاويرهم الشخصية ".
وذكرت أن قرار السماح بالقيادة للمرأة منحها حرية اختيار أكبر للوظيفة المناسبة لها سواء كانت قريبة أم بعيدة من سكنها بعد أن كان توفر المواصلات يشكل هاجساً لها، فهي تفكر في وسيلة إيصالها إلى دوامها ومقر عملها وهذا وفر لها العمل في مجالات متنوعة ووظائف اكثر.
وعن الموقف الذي لا تنساه في أول سنة قيادة لها ذكرت أنه كان هناك طفل ركب معها وقال لأمه: "دعينا نذهب كل يوم معها فهي تقود السيارة أفضل من والدي".
وأكدت سائقة التاكسي "وداد" أن استفادتها مادية من هذا العمل، ليس هذا فحسب، بل أصبح مصدر متعة نفسية ونافذة اجتماعية للتعرف على الآخرين، لاسيما أنها شخصية اجتماعية.
وأضافت: "لقد فتحت لي آفاقاً جديدة ومصدر دخل إضافي بزيادة جيدة وتحسين للمستوى المعيشي لي ولغيري، وقد أصبحت المرأة قادرة على الاعتماد على نفسها كثيراً بسبب توفر تطبيقات التوصيل ".
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 08:34 PM
روت كيف تغيرت الحياة في الرياض وأصبح الطلب عليهم أكثرسائقة التاكسي "وداد": لا صعوبات في عملي بعد ارتفاع وعي الناس وتقبل المجتمع لعملنا
نفت "وداد" التي تعمل سائقة تاكسي في تطبيقات التوصيل منذ ثلاث سنوات، وجود أي صعوبات اجتماعية في عملها كامرأة بسبب ارتفاع وعي المجتمع وتقبل الناس لوجودهن كنساء في هذه المهنة.
ولفتت في هذا الصدد بأن الطلب على النساء أكثر في التوصيل وقالت: "صار الناس من الجنسين تطلب السائقات النساء أكثر في التوصيل".
جاء ذلك خلال روايتها لبرنامج صباح العربية كسائقة تاكسي عن كيف تغيرت الحياة في #الرياض، وقالت: "أحد الركاب قال لي إن قيادتي أكثر هدوءاً من قيادة بعض الرجال ".
وأشارت إلى أن نظرة الناس تغيرت إليها كسائقة تاكسي قبل ثلاث سنوات، لدرجة أن البعض كان يتجنب الركوب معها، ثم زيادة تقبل عملها وبالتالي ازداد الطلب عليهن بعد مرور السنوات وقالت: "الآن أصبح القبول والطلب علينا أكثر والبعض يفضل إيصالهم لمشاويرهم الشخصية ".
وذكرت أن قرار السماح بالقيادة للمرأة منحها حرية اختيار أكبر للوظيفة المناسبة لها سواء كانت قريبة أم بعيدة من سكنها بعد أن كان توفر المواصلات يشكل هاجساً لها، فهي تفكر في وسيلة إيصالها إلى دوامها ومقر عملها وهذا وفر لها العمل في مجالات متنوعة ووظائف اكثر.
وعن الموقف الذي لا تنساه في أول سنة قيادة لها ذكرت أنه كان هناك طفل ركب معها وقال لأمه: "دعينا نذهب كل يوم معها فهي تقود السيارة أفضل من والدي".
وأكدت سائقة التاكسي "وداد" أن استفادتها مادية من هذا العمل، ليس هذا فحسب، بل أصبح مصدر متعة نفسية ونافذة اجتماعية للتعرف على الآخرين، لاسيما أنها شخصية اجتماعية.
وأضافت: "لقد فتحت لي آفاقاً جديدة ومصدر دخل إضافي بزيادة جيدة وتحسين للمستوى المعيشي لي ولغيري، وقد أصبحت المرأة قادرة على الاعتماد على نفسها كثيراً بسبب توفر تطبيقات التوصيل ".
، سائقة التاكسي "وداد": لا صعوبات في عملي بعد ارتفاع وعي الناس وتقبل المجتمع لعملنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر سائقة التاكسي "وداد": لا صعوبات في عملي بعد ارتفاع وعي الناس وتقبل المجتمع لعملنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.