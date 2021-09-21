، تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشمير ،

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تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية في الشطر المسيطَر عليه من قِبل الهند في إقليم كشمير المتنازَع عليه مع باكستان اليوم السبت.
وأوضح الجيش الهندي أن الطائرة تحطمت داخل منطقة غابات على التلال بالقرب من باتنيتوب في شيف جاره دهار في منطقة أودامبور على بُعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.
من جانبه، بيَّن المتحدث باسم وزارة الدفاع دييندير أناند للصحفيين أن الحادث أسفر عن مقتل طيارَيْن. وأرجع تحطُّم الطائرة إلى الضباب المفرط في المنطقة.
تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشميرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-21
تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية في الشطر المسيطَر عليه من قِبل الهند في إقليم كشمير المتنازَع عليه مع باكستان اليوم السبت.
وأوضح الجيش الهندي أن الطائرة تحطمت داخل منطقة غابات على التلال بالقرب من باتنيتوب في شيف جاره دهار في منطقة أودامبور على بُعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.
من جانبه، بيَّن المتحدث باسم وزارة الدفاع دييندير أناند للصحفيين أن الحادث أسفر عن مقتل طيارَيْن. وأرجع تحطُّم الطائرة إلى الضباب المفرط في المنطقة.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:24 PM
"أناند" أرجع سبب الحادث إلى الضباب
تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية في الشطر المسيطَر عليه من قِبل الهند في إقليم كشمير المتنازَع عليه مع باكستان اليوم السبت.
وأوضح الجيش الهندي أن الطائرة تحطمت داخل منطقة غابات على التلال بالقرب من باتنيتوب في شيف جاره دهار في منطقة أودامبور على بُعد 200 كيلومتر جنوبي مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية للشطر الهندي من كشمير.
من جانبه، بيَّن المتحدث باسم وزارة الدفاع دييندير أناند للصحفيين أن الحادث أسفر عن مقتل طيارَيْن. وأرجع تحطُّم الطائرة إلى الضباب المفرط في المنطقة.
، تحطُّم طائرة هليكوبتر هندية يودي بحياة طيارَيْن في كشمير ،
المصدر : الخليج 365
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