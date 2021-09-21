بينهم مواطن أطلق النار على آخر بجدة.. ضبط 28 متهمًا في عدة قضايا

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، اليوم الثلاثاء، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان «في قبضة رجال الأمن»، عملية القبض على مواطن اعتدى على آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بجدة نتيجة خلافات سابقة بينهما.

ونجح رجال الأمن أيضًا في الإطاحة بـ6 مقيمين من الجنسية الباكستانية تورطوا في ارتكاب جريمة سطو على منزل وسلب 30 ألف ريال في جدة.

فيما تم القبض على 14 مواطنا ظهروا في مقطع فيديو أثناء مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالطائف، والقبض على مواطنين يتباهيان بإطلاق النار في الهواء بسلاح ناري وتوثيق ذلك ونشره وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها.

ولفت الفيديو إلى القبض على 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية تورطوا في سرقة 13 مركبة في وضع التشغيل وشرعوا في تفكيك بعض أجزائها بقصد بيعها.

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