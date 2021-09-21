وثق مخالفته قائدا للمركبة بدون لوحات.. ضبط مفحط مكة

الرياض - محمد عبدالله - تداول عدد من نشطاء مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقود مركبة بدون لوحات، وبشكل متهور.

إلا أن مرور العاصمة المقدسة، تحرك على الفور للوقوف على حقيقة مقطع الفيديو وموقع تصويره.

وتمكن مرور العاصمة المقدسة من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابه عدة مخالفات مرورية منها؛ (التفحيط والسير بدون لوحات أمامية)، معرضاً حياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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