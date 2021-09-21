ضبط شابين وفتاتين إثر تداول مقطع لإطلاق النار بأحد أحياء المدينة المنورة السكنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، الثلاثاء، القبض على شابين وفتاتين إثر تداول مقطع لإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق شخص آخر لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وهما مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر، كما تم القبض على مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة.

وأكد متحدث شرطة المدينة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

‏بالفيديو.. مقيم أردني يسطر أجمل معاني الوفاء للمملكة في اليوم الوطني