أخبار السعودية.. إجراءات تغيير الاسم في رخصة القيادة.. موعد الاعتدال الخريفي

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 21سبتمبر 2021م منها: بداية الاعتدال الخريفي غدًا، وعقوبة الترويج لمنتج تجميلي غير مُدرج تصل لـ5 ملايين ريال، إجراءات تغيير الاسم في رخصة القيادة.

فلكية جدة: بداية الاعتدال الخريفي.. غدًا

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تشهد غدًا حدوث الاعتدال الخريفي عند الساعة (10:21) مساءً بتوقيت السعودية، وذلك في كامل النصف الشمالي للأرض، وستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهريًا من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف.

عقوبة الترويج لمنتج تجميلي غير مُدرج تصل لـ5 ملايين ريال

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مخالفة ضوابط وشروط الدعاية والإعلان عن طريق الإعلان والترويج عن منتج تجميلي غير مدرج تعتبر مخالفة تعرض الشركة المدرجة للمنتج، إلى عقوبة 50 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال.

«المرور» يوضّح إجراءات تغيير الاسم في رخصة القيادة

أوضح المرور السعودي، الإجراءات المتبعة لتغيير اسم الشخص في رخصة القيادة عقب تغييره في الأحوال المدنية.

أمانة العاصمة المقدسة تُبرم عقدًا لصيانة الممرات بالمناطق الجبلية

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم, عقدًا لصيانة الممرات والحوائط الساندة بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة بملغ 3.492.550 ريالًا ولمدة 3 سنوات ميلادية ابتداءً من تاريخ استلام الموقع.

«التأمينات الاجتماعية» تحدد 3 خطوات للتحقق من صحة الأجر ومدد الاشتراك

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 3 خطوات للتحقق من صحة الأجر المسجل ومدد الاشتراك في نظام التأمينات، وذلك عبر خدمة «التسلسل الزمني للاشتراكات».

ماذا يحدث بعد تجاوز المدة المحددة للاعتراض على نتائج الأهلية؟

حدد برنامح حساب المواطن الإجراءات التي يتخذها البرنامج في حال تجاوز المدة المحددة للاعتراض على نتائج الأهلية.

الأمير خالد الفيصل يعلن اسم الفائز بجائزة الاعتدال

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، اسم الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة لعام 2021م وهو المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نوم.

الإحصاء: مسح القوى العاملة للربع الرابع من 2021 سيكون هاتفيًا

قالت الهيئة العامة للإحصاء إنها تستعد لتنفيذ مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2021 عن طريق المقابلات الهاتفية؛ انطلاقًا من دورها الوطني وأهمية مشاركة المجتمع أفرادًا ومؤسسات.

الإطاحة بـ4 أشخاص ومقيم قاموا بسرقة 13 مركبة بجدة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على (4) أشخاص ومقيم بعد أن قاموا بسرقة 13 مركبة في وضع التشغيل بجدة.

التعليم توضّح تفاصيل ومواعيد الاختبار الدولي «PIRLS»

أعلنت وزارة التعليم، عن استعدادها لتطبيق الدراسة الدولية «Pirls» لطلبة الصف الخامس الابتدائي لرفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور، مؤكدة أن موعد الاختبارات تحدّد له أيام من 8 وحتى 17 نوفمبر المقبل.

إجراءات التأكد من تحصين المقيمين قبل الوصول للمملكة

حددت الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل صعودهم إلى الطائرة المغادرة إلى المملكة.

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