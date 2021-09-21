337 خريجًا في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمنسوبي «الأمن البيئي»

الرياض - محمد عبدالله - تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد نائب قائد قوات أمن المنشآت اللواء يوسف بن علي الهندي، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندي القوات الخاصة للأمن البيئي بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة ذهبان.

يذكر أن برامج التدريب قد حظيت باهتمام ودعم غير محدود من وزير الداخلية؛ ما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، وتهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار.

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