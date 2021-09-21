عضو هيئة الكبار العلماء يوضح حكم ترك المرأة معلقة دون طلاق مدة طويلة

الرياض - محمد عبدالله - كشف الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، عن حكم ترك المرأة معلقة دون طلاق.

وقال عضو هيئة كبار العلماء، إنه على الأهل العمل على الإصلاح بينهم، عبر إحضار نفر من أهل الزوج ونفر من أهل الزوجة، مشيرًا إلى أنه في حال لم يحدث الصلح، واستمر الخصوم فالطلاق أفضل.

وأكد السليمان، أنه لا يجوز للرجل أن يترك زوجته لخمس سنوات دون طلاق، مشيرًا إلى أنه في حال استمر ترك الرجل لزوجته لسنوات يحق للمرأة الذهاب إلى المحكمة.

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