94 مصنعًا لإنتاج المعقمات في المملكة.. و«الغذاء والدواء»: حققنا الاكتفاء المحلي

الرياض - محمد عبدالله - تعطي الهيئة العامة للغذاء والدواء الأولوية وبشكل استثنائي لتسجيل المنتجات الوقائية، وتسهل إجراءات إضافة خطوط إنتاج المعقمات والكمامات، وذلك من خلال تفعيل مسار خاص لمنح أذونات الاستيراد، وعملت الهيئة خلال الفترة الماضية على التصنيف الفوري للشحنات في المنافذ، والعمل على مدار الساعة للبت في طلبات الاستيراد الطارئة.

وفي بداية شهر مارس 2020م، كان عدد مصانع إنتاج المعقّمات داخل المملكة 12 مصنعا تنتج أسبوعيًا قرابة 600 ألف لتر، وخلال 90 يومًا تضاعف العدد إلى 94 مصنعًا و7 جهات حكومية تنتج ما يقارب 460 منتجًا باختلاف التراكيز والأحجام، وارتفع عدد المعقّمات المسجلة بالهيئة لتصل إلى 118 منتج، الأمر الذي انعكس إيجاباً على توفر هذه المنتجات بشكل كاف وحقّق الاكتفاء المحلي خاصة مع تزايد الطلب عليها وذلك بالتكامل عددًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأعدّت الهيئة العديد من الأدلة الإرشادية ذات العلاقة، منها الدليل المؤقت للمواصفات الفنية والقياسية بالمعقمات والموجه للمصانع والشركات، والدليل الخاص بتمديد فترات الصلاحية للمستحضرات الصيدلانية، إضافةً إلى دليل السماح باستخدام الأدوية في حالات الطوارئ وغيره.

ومن التدابير والإجراءات التي اتخذتها خلال الجائحة، تسريع دراسة الاعتراض على أسعار المستحضرات المضمنة في البروتكولات العلاجية لجائحة كورونا، والتواصل مع الجهات التنظيمية في الدول الأخرى لتسريع إصدار رخص تصدير المستحضرات الخاضعة للرقابة، مع إعطاء الأولوية للطلبات المتعلقة بالأدوية الداخلة ضمن بروتوكول وزارة الصحة العلاجي لجائحة كورونا، وتسريع إجراءات طلبات التعديل للمستحضرات الصيدلانية المرتبطة بالبرتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، وتطبيق إجراءات تسعير المستحضرات والعبوات غير المسجلة.

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