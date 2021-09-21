محمد بن زايد يهنئ المملكة باليوم الوطني: علاقات الإمارات والسعودية راسخة

الرياض - محمد عبدالله - بارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الثلاثاء، للقيادة اليوم الوطني الـ91 متمنياً للمملكة دوام التقدم.

وقال ولي عهد أبوظبي عبر حسابه بتويتر: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91، متمنياً للمملكة دوام التقدم.. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة».

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