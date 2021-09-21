شاحنات أجنبية مخالفة تنقل بضائع بين مناطق المملكة.. و«غرفة الشرقية» توضح الملابسات

الرياض - محمد عبدالله - رصد تقرير مصور ببرنامج «نشرة النهار» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، شاحنات أجنبية مخالفة تنقل البضائع بين مناطق المملكة.

وأكد التقرير أن هناك حوالي 5 آلاف شاحنة أجنبية تدخل المملكة يوميا وأغلبها مخالفة وتعمل بطريقة غير نظامية، وأوضح أن تلك الشاحنات تنقل البضائع مثلا من الدمام للرياض أو جدة وداخل المملكة عموما بطريقة غير نظامية.

من جانبه قال بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، والمستثمر في القطاع اللوجستي، إن كافة الجهات الحكومية المعنية يعملون على حل هذا التجاوز وهذا ما نتمناه لخدمة وتمكين القطاع الخاص النظامي في المملكة وحماية التجار والصناعيين لتكون بينهم منافسة عادلة.

وأوضح الجابري، أن تلك الشاحنات تدخل للمملكة بطريقة نظامية لكنها تعمل داخل المملكة بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن التكلفة على الشاحنات والسائقين الأجانب من الدول القريبة أقل بكثير عن التكلفة التي يتحملها الناقل الصغير أو المتوسط أو الكبير بالمملكة، كما لا يتحمل مالك الشاحنة المخالفة رسوم البلدية والمرور والأمانات أو التأشيرات والإقامة وغيرها لذلك ليس لديه مشكلة في العمل بأسعار قليلة، التي غالبا ما يكون ملاكها أفراد من دول مجاورة.

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