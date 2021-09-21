مرور مكة يضبط قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر

ضبط مرور العاصمة المقدسة قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابه عدة مخالفات مرورية منها؛ (التفحيط والسير بدون لوحات أمامية)، معرضا حياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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