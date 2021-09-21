حاكم دبي يهنئ السعودية بيومها الوطني

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، السعودية بيومها الوطني الـ91.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر "تويتر": "كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان".

وتابع: "اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعا.. مناسبة نجدد فيها الأخوة ونرسخ فيها المحبة وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود".

واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدته بهاشتق "#معاً_أبداً".

وتحتفل المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر/أيلول 2021 باليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار "هي لنا دار".

وتختلف هوية اليوم الوطني الـ91 عن الأعوام الماضية، حيث تحمل في العام الجاري شعار "هي لنا دار"، وقد تم وضع العبارة على مجسَّم خريطة المملكة العربية السعودية.

ويعد اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي ظهر به اسم "المملكة العربية السعودية" للمرة الأولى في التاريخ، وتحديداً الخميس 23 سبتمبر/أيلول 1932، الموافق 21 جمادى الأولى 1351هـ، وتوحيد رايتها تحت راية الإسلام وشهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وكانت البلاد قبل ذلك تحمل اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها حتى تمكَّن مؤسس السعودية الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، من تحرير وتوحيد أجزاء الدولة بعد كفاح مسلح لمدة زادت على 30 عاماً.