شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الداخلية.. تخريج 337 بالدورة التأهيلية لمنسوبي الأمن البيئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد نائب قائد قوات أمن المنشآت اللواء يوسف بن علي الهندي، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندي القوات الخاصة للأمن البيئي، بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة ذهبان.

يذكر أن برامج التدريب قد حظيت باهتمام ودعم غير محدود من سمو وزير الداخلية، مما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، وتهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار.