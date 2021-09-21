، السودان.. حملة اعتقالات شملت قيادات عسكرية وضباطًا ومدنيين تورطوا في الانقلاب الفاشل ،

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شنت السلطات السودانية حملة اعتقالات واسعة شملت معظم العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة، كما شملت مدنيين تورطوا في العملية، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
وأعلنت الحكومة السودانية إحباط المحاولة، وقالت إن ضباطًا ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع، حاولوا الانقلاب لكن سرعان ما سيطرت الحكومة على الأمور.
وقال وزير الإعلام حمزة بلول: "سيطرنا على محاولة انقلاب قام بها ضباط بالجيش في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء".
وأضاف أن السلطات "اعتقلت قياديين في المؤامرة الفاشلة التي شارك فيها ضباط عسكريون ومدنيون ينتمون للنظام البائد".
وكالة فرانس برس نقلت عن مصادر عسكرية وحكومية رفيعة المستوى قولها إن المحاولة شملت مجموعة من الضباط "أوقفوا على الفور" بعد أن "فشلوا" في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي.
السودان.. حملة اعتقالات شملت قيادات عسكرية وضباطًا ومدنيين تورطوا في الانقلاب الفاشلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-21
شنت السلطات السودانية حملة اعتقالات واسعة شملت معظم العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة، كما شملت مدنيين تورطوا في العملية، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
وأعلنت الحكومة السودانية إحباط المحاولة، وقالت إن ضباطًا ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع، حاولوا الانقلاب لكن سرعان ما سيطرت الحكومة على الأمور.
وقال وزير الإعلام حمزة بلول: "سيطرنا على محاولة انقلاب قام بها ضباط بالجيش في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء".
وأضاف أن السلطات "اعتقلت قياديين في المؤامرة الفاشلة التي شارك فيها ضباط عسكريون ومدنيون ينتمون للنظام البائد".
وكالة فرانس برس نقلت عن مصادر عسكرية وحكومية رفيعة المستوى قولها إن المحاولة شملت مجموعة من الضباط "أوقفوا على الفور" بعد أن "فشلوا" في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
04:30 PM
فشلوا في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي
شنت السلطات السودانية حملة اعتقالات واسعة شملت معظم العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة، كما شملت مدنيين تورطوا في العملية، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
وأعلنت الحكومة السودانية إحباط المحاولة، وقالت إن ضباطًا ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع، حاولوا الانقلاب لكن سرعان ما سيطرت الحكومة على الأمور.
وقال وزير الإعلام حمزة بلول: "سيطرنا على محاولة انقلاب قام بها ضباط بالجيش في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء".
وأضاف أن السلطات "اعتقلت قياديين في المؤامرة الفاشلة التي شارك فيها ضباط عسكريون ومدنيون ينتمون للنظام البائد".
وكالة فرانس برس نقلت عن مصادر عسكرية وحكومية رفيعة المستوى قولها إن المحاولة شملت مجموعة من الضباط "أوقفوا على الفور" بعد أن "فشلوا" في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي.
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المصدر : الخليج 365
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