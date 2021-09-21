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مصر تعلن الحداد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

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محمد بن مسعود - الدمام - إطلاق اسمه على قاعدة عسكرية

أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد، اليوم "الثلاثاء"، لمدة ثلاثة أيام، على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بسام راضي، أن الحداد يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى غروب شمس الخميس المقبل.

في السياق نفسه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية؛ تقديرًا واحترامًا لدوره في تاريخ مصر.

وتوفي "طنطاوي" صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا.

مصر تعلن الحداد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-21

أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد، اليوم "الثلاثاء"، لمدة ثلاثة أيام، على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بسام راضي، أن الحداد يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى غروب شمس الخميس المقبل.

في السياق نفسه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية؛ تقديرًا واحترامًا لدوره في تاريخ مصر.

وتوفي "طنطاوي" صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443

04:12 PM

إطلاق اسمه على قاعدة عسكرية

أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد، اليوم "الثلاثاء"، لمدة ثلاثة أيام، على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بسام راضي، أن الحداد يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى غروب شمس الخميس المقبل.

في السياق نفسه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق اسم المشير محمد حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية؛ تقديرًا واحترامًا لدوره في تاريخ مصر.

وتوفي "طنطاوي" صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا.

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، مصر تعلن الحداد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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