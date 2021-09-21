شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عدداً من مقرات الدفاع المدني بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عدداً من مقرات الدفاع المدني بمدينة الرياض ومحافظاتها، وذلك في مقر الدفاع المدني بحي عليشة.

وعند وصول سموه كان في استقباله مدير الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء خالد بن ناصر الحرقان وعدد من كبار الضباط.

بعد ذلك دشن سموه عبر الشاشة مراكز الدفاع المدني التي شملت أحياء عليشة والروضة والوشم والسفارات والحائر ومركز الإسناد بحي الإسكان، بالإضافة إلى فروع الدفاع المدني برماح والغاط ومركز الرقمية، كما شاهد سموه فيلماً تعريفياً عن المراكز ومواقعها ونطاق خدماتها.

كما قام سمو أمير الرياض بالنيابة بجولة على أقسام المركز الذي يعد نموذجاً مطبقاً لجميع المراكز التابعة لإدارة الدفاع المدني بالمنطقة، مطلعاً على التجهيزات والآليات والتقنيات الميدانية والكوادر البشرية وفرق الإنقاذ وبرامج السلامة والأمن، فيما استمع سموه إلى إيجاز عن خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول والجاهزية بها.