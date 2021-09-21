جمعية حماية المستهلك تجري 1763 اختبارًا معرفيًا لقياس الوعي الشرائي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت جمعية حماية المستهلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91 مبادرة بعنوان “اختبر معرفتك” تهدف إلى قياس الوعي الشرائي لدى المستهلكين أثناء قيامهم بعملية التسوق في بعض المراكز التجارية الكبرى، وذلك من خلال مشاركتهم بالإجابة على أسئلة محددة عن الوعي الشرائي من الموقع الإلكتروني للجمعية مباشرة من خلال أيقونة مخصصة لبرنامج اختبر معرفتك.

دور جمعية حماية المستهلك التوعوي

وأشار الأمين العام للجمعية د. ناصر بن فهد بن دهيم بأنه انطلاقًا من حرص الجمعية على رفع ثقافة المستهلك وتوعيته فقد هدفت مبادرة اختبر معرفتك إلى قياس مدى وعي المستهلكين بحقوقهم عند قيامهم بعملية الشراء، ومن منطلق حرص الجمعية بالمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، فقد تم تنفيذ المبادرة بمشاركة 91 متطوع ومتطوعة.

شهادة إدامة لإشراك المتطوعين

الجدير بالذكر بأن جمعية حماية المستهلك حصلت على شهادة المعيار الوطني لإشراك المتطوعين “إدامة” من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد حققت الجمعية خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر 1700 ساعة تطوعية بمشاركة أكثر من 105 متطوعين ومتطوعات.

من جانبه شكر د. ناصر المتطوعين على جهودهم المميزة في خدمة المجتمع والمساهمة في توعية أفراده، وقدم الامتنان لشركاء نجاح المبادرة وهم شركة المراكز العربية وشركة العثيم للاستثمار حيث تم تمكين الجمعية من إقامة وتنفيذ المبادرة عبر مراكز التسوق الكبرى لديهم.

فيما أوضحت الجمعية بأنه تم إجراء المبادرة على مدى يومين متتالين تم خلالها تنفيذ 1763 اختبارًا معرفيًا لقياس الوعي الشرائي وكان متوسط إلمام المشاركين بحقوقهم وواجباتهم 60 من أصل 100 درجة. مما يشير إلى الحاجة إلى رفع وتحسين مستوى الوعي الشرائي لدى المستهلكين. حيث بلغت نسبة الإناث المشاركين في الاختبار المعرفي 59.5% فيما بلغت نسبة الذكور المشاركين 40.5% وكان متوسط أعمار المشاركين 29 عامًا.

نتائج الاختبارات المعرفية

وبناءً على نتائج تلك الاختبارات المعرفية أكد د. ناصر بأن الجمعية طورت خطة استراتيجية لرفع وعي المستهلك بواجباته وحقوقه عبر إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الغير ربحية لتحقيق هدف رفع الوعي الاستهلاكي وتمكين المستهلك وتحسين تجربته في الحصول على الخدمات والمنتجات، حيث أن الجمعية وضعت “تحسين تجربة المستهلك في المملكة” أحد أهم أهدافها الاستراتيجية.

شارك الخبر