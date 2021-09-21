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شكرا لقرائتكم إتاحة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إتاحة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا
لإتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حسابات المستفيدين البنكية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإتاحة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ إجمالي البنوك المتاحة 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصًا من البنك المركزي السعودي.
خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة البنوك والمصارف تشمل بنك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، السعودي الفرنسي، الإنماء، الراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا “البنك الأهلي السعودي -حاليًا-“، الكويت الوطني، مسقط، البحرين، بي إن بي، الخليج الدولي، جي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، إلى جانب بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
التوسع في إجراء الخدمة
واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونيًا، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعل في “أبشر”.
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