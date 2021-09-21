إتاحة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإتاحة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ إجمالي البنوك المتاحة 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصًا من البنك المركزي السعودي.

خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني

وأوضحت وزارة العدل أنها وبدءًا من اليوم أتاحت خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر 10 بنوك محلية و7 بنوك أجنبية، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأشارت الوزارة إلى أن قائمة البنوك والمصارف تشمل بنك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، السعودي الفرنسي، الإنماء، الراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا “البنك الأهلي السعودي -حاليًا-“، الكويت الوطني، مسقط، البحرين، بي إن بي، الخليج الدولي، جي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، إلى جانب بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

التوسع في إجراء الخدمة

وأكدت الوزارة أن التوسع في إجراء الخدمة عبر البنوك الجديدة يهدف إلى خدمة عدد أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز najiz.sa، دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونيًا، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعل في “أبشر”.

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