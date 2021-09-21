شوارع تبوك تتزين بالعلم السعودي ابتهاجًا باليوم الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - واس

استكملت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة التابعة لها جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 تحت شعار “هي لنا دار” حيث تم تركيب أعداد كبيرة من الأعلام والإضاءات الخضراء في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة على المباني الحكومية والمرافق العامة وفي الطرق والميادين العامة والمتنزهات.

استعدادات تبوك لليوم الوطني

وقد تضمنت تجهيزات الأمانة وبلديات المنطقة تنفيذ عدد من اللوحات وفق الهوية البصرية الموحدة تتضمن عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ، بالإضافة إلى عدد من الأعلام موزعة على المحاور الرئيسية ومداخل المدن.

كما تم تنفيذ تمديدات الإضاءة التجميلية الخضراء على المباني والمرافق البلدية وتضمنت استعدادات “الأمانة” لهذه المناسبة تحسين وتجميل مداخل المدن والمحاور الرئيسية وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية استعداداً لاستقبال الزوار لإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية الغالية.



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