محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 حالة وفاة، و1977 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1599 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات لافتة النظر إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 214 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي. 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 05:42 PM خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل1977 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل1977 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 17 حالة وفاة، و1977 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1599 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات لافتة النظر إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 214 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل1977 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل1977 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.