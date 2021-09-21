محمد بن مسعود - الدمام - الحملة شدّدت على الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" رسائل إعلامية للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة. وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي "شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة، اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة، تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة "1م-5م"، الاستفادة من خصائص الغسالة "مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ"، وتشغيلها بالحمولة الكاملة من الملابس، عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل، والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس". 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 05:39 PM الحملة شدّدت على الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس "لتبقى" تنصح بشراء غسّالة الملابس ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة "لتبقى" تنصح بشراء غسّالة الملابس ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" رسائل إعلامية للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة. وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي "شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة، اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة، تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة "1م-5م"، الاستفادة من خصائص الغسالة "مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ"، وتشغيلها بالحمولة الكاملة من الملابس، عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل، والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس". الكلمات المفتاحية ، "لتبقى" تنصح بشراء غسّالة الملابس ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة ،

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