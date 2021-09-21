محمد بن مسعود - الدمام - ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة ضبط مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم ممارس التفحيط، ويسير بدون لوحات؛ معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور". 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 05:30 PM ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة "مرور العاصمة المقدسة" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع فيديو أثناء التفحيط ويسير بلا لوحات "مرور العاصمة المقدسة" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع فيديو أثناء التفحيط ويسير بلا لوحات ضبط مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم ممارس التفحيط، ويسير بدون لوحات؛ معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور". الكلمات المفتاحية ، "مرور العاصمة المقدسة" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع فيديو أثناء التفحيط ويسير بلا لوحات ،

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