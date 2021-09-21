محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أن "المجلس" يعمل على حراسة الفترة الانتقالية ‬قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته سلاح مدرعات الجيش بمعسكر الشجرة جنوبي الخرطوم، وفي أول تعليق له على محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها عناصر من سلاح المدرعات: "حتى اللحظة لم نثبت صلة أي مجموعة بالمحاولة الانقلابية". وذكر "البرهان" أن المجلس يعمل على حراسة الفترة الانتقالية بكل قوة وحسم، ويتعاون وفق شراكة مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي يلبي طموحات الشعب السوداني. وحيّا رئيس مجلس السيادة الضباط والجنود، وشكرهم على حكمتهم في التعامل مع الأحداث.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 05:27 PM أشار إلى أن "المجلس" يعمل على حراسة الفترة الانتقالية في أول تعليق على المحاولة الفاشلة.. "البرهان": لم تثبت صلة أي مجموعة بالانقلاب حتى الآن في أول تعليق على المحاولة الفاشلة.. "البرهان": لم تثبت صلة أي مجموعة بالانقلاب حتى الآن ‬قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته سلاح مدرعات الجيش بمعسكر الشجرة جنوبي الخرطوم، وفي أول تعليق له على محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها عناصر من سلاح المدرعات: "حتى اللحظة لم نثبت صلة أي مجموعة بالمحاولة الانقلابية". وذكر "البرهان" أن المجلس يعمل على حراسة الفترة الانتقالية بكل قوة وحسم، ويتعاون وفق شراكة مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي يلبي طموحات الشعب السوداني. وحيّا رئيس مجلس السيادة الضباط والجنود، وشكرهم على حكمتهم في التعامل مع الأحداث. الكلمات المفتاحية

، في أول تعليق على المحاولة الفاشلة.. "البرهان": لم تثبت صلة أي مجموعة بالانقلاب حتى الآن ،

المصدر : الخليج 365

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