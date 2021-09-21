، "العالم يزداد انقسامًا".. "جوتيريس" يدعو أمريكا والصين إلى التحاور ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر من نشوب حرب باردة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم "الثلاثاء"، الولايات المتحدة والصين، إلى بدء حوار، محذرًا من عالم يزداد انقسامًا.

وفي افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال "جوتيريس": "هذه وصفة للمتاعب، سيكون الأمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب الباردة، من أجل استعادة الثقة وإثارة الأمل، نحن بحاجة للتعاون".

وأضاف: "نحن بحاجة للحوار والتفاهم"؛ وفقًا لـ"رويترز".