، أمير مكة يكرّم دلال القحطاني لفوزها بجائزة حمدان آل مكتوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في دورتها الـ23 للأداء التعليمي المتميز

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مديرة الابتدائية الـ26 بالطائف دلال القحطاني، نظير تحقيقها المركز الأول بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في دورتها الـ23 للأداء التعليمي المتميز.

جاء ذلك بحضور مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي.

وهنّأ الأمير خالد الفيصل، "القحطاني" بهذا الإنجاز، متمنيًا لها المزيد من التميز.

فيما عبّرت "القحطاني" عن شكرها للأمير خالد الفيصل على التكريم، والذي سيكون حافزًا لها لتحقيق المزيد من النجاحات.