ديوان المظالم يلزم المؤسسات الصحية بصرف بدل قيادة سيارة إسعاف

الرياض - محمد عبدالله - أعلن ديوان المظالم، صدور حكم إداري بصرف بدل قيادة سيارة إسعاف، محددًا شروط صرف البدل وفقًا للائحة الوظائف الصحية.

وذكر ديوان المظالم، أن مدار صرف البدل المخصص لقيادة سيارة الإسعاف، وفقًا للائحة الوظائف الصحية هو أداء واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل من كون الذي يتولى قيادة سيارة الإسعاف مؤهلًا للقيام بواجبه كمسعف، مؤكدًا ثبوت مزاولة المدعي لعمله كفني إسعاف طوارئ بالإضافة لعمله كقائد لسيارة الإسعاف.

جاء ذلك في نص لحكم إداري، في الدعوى رقم 309/12/ق لعام 1435هـ بالمحكمة الإدارية، والدعوى رقم 1016/ق لعام 1436 هـ في محكمة الاستئناف الإدارية، والتي أقامها سائق سيارة إسعاف مطالبًا بإلزام المدعى عليها صرف بدل قيادة سيارة إسعاف.

وأوضح ديوان المظالم، في نص الحكم، استحقاق المدعي لهذا البدل، دون أن ينال من ذلك أن البدل لا يصرف إلا لمن كان على مسمى وظيفة (فني ممرض مسعف)؛ إذ إن لائحة الوظائف الصحية لم تجعل هذا المسمى شرطا لاستحقاق البدل، بالإضافة إلى أن مجموعة وفئات الوظائف المشمولة لم تنص على تلك الوظيفة في مجموعة الفنيين.

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