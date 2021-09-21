فلكية جدة: بداية الاعتدال الخريفي.. غدًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تشهد غدًا حدوث الاعتدال الخريفي عند الساعة (10:21) مساءً بتوقيت السعودية، وذلك في كامل النصف الشمالي للأرض، وستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهريًا من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة, إن السبب في حدوث الاعتدال يرجع لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدًا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

وأضاف أن الشمس تشرق يوم الاعتدال من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل أنحاء العالم ويكون طول الليل النهار، تقريباً، متساويًا بطول 12 ساعة, وهذا صحيح بصفة عامة، لكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثماني دقائق إضافية من الليل في يوم الاعتدال في خطوط العرض المتوسطة.

وأشار إلى أن اليوم الأول من الخريف يمكن أن يختلف من 21 إلى 24 سبتمبر، ولا يبدأ في نفس اليوم خلال السنوات، فمن المعروف بأن محور الأرض يبقى ثابتًا نسبيًا بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس، لكن يتغير اتجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفي يجب أن يبدأ في نفس اليوم من كل عام.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أن السنة الشمسية ليست عددًا دقيقًا من الأيام، فعادة ما نعتبر 365 يومًا عامًا، لكن العام الشمسي يبلغ (365.2421897) يوم، لذا فإن سنة التقويم أقصر قليلًا من السنة الشمسية، والسنوات الكبيسة أطول قليلًا.

يُذكر أن فصل الخريف سوف يستمر 89 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر المقبل.

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