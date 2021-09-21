نشرة عاجل.. تدمير 3 مسيَّرات حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط.. وإحباط محاولة انقلاب فاشلة في السودان

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيّرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، ومحاولة انقلاب فاشلة في السودان، والسعودية تستعد لأوليمبياد بكين الشتوية.. وإلى التفاصيل:

الإطاحة بـ 4 أشخاص ومقيم قاموا بسرقة 13 مركبة في وضع التشغيل بجدة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على (4) أشخاص ومقيم بعد أن قاموا بسرقة 13 مركبة في وضع التشغيل بجدة.

الدفاعات السعودية تدمر 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

دمرت الدفاعات السعودية اليوم الثلاثاء، 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

فيديو يوثق لحظة اقتحام مركبة تقودها امرأة لمكتب اتصالات بالرياض

وثق مقطع مصور لحظة اقتحام سيارة تقودها امرأة، لأحد مكاتب الاتصالات شمال مدينة الرياض.

المقطع مأخوذ من كاميرا مراقبة بالمكتب، ونشره حساب «مجتمعنا» وثق لحظة فقدان قائدة المركبة السيطرة عليها ما أدى إلى اعتلاء السيارة للرصيف واقتحامها للبوابة الزجاجية لمكتب الاتصالات.

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، عن عمر يناهز 85 عاما، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

تليفزيون السودان: محاولة انقلابية فاشلة بالبلاد.. ودعوة لحشد الجماهير

أعلن تليفزيون السودان، صباح اليوم الثلاثاء، عن محاولة انقلابية فاشلة في البلاد، داعيًا الجماهير للتصدي لها، بحسب «العربية».

فلكية جدة: بداية الاعتدال الخريفي.. غدًا

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تشهد غدًا حدوث الاعتدال الخريفي عند الساعة (10:21) مساءً بتوقيت السعودية، وذلك في كامل النصف الشمالي للأرض، وستكون الشمس على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهريًا من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف.

«الغذاء والدواء»: عقوبة الترويج لمنتج تجميلي غير مُدرج قد تصل لـ 5 ملايين ريال

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مخالفة ضوابط وشروط الدعاية والإعلان عن طريق الإعلان والترويج عن منتج تجميلي غير مدرج تعتبر مخالفة تعرض الشركة المدرجة للمنتج، إلى عقوبة 50 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال.

«التأمينات الاجتماعية» تحدد 3 خطوات للتحقق من صحة الأجر ومدد الاشتراك

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 3 خطوات للتحقق من صحة الأجر المسجل ومدد الاشتراك في نظام التأمينات، وذلك عبر خدمة «التسلسل الزمني للاشتراكات».

استغرقت 4 ساعات.. عملية لنقل قلب وكليتين من متوفّى دماغيًا بنجران لـ3 مرضى

أجرى فريق طبي من مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض ومستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، وبالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بنجران عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًا؛ حيث قام ذووه وفي بادرة إنسانية بالتبرع بأعضائه.

«المرور» يوضّح إجراءات تغيير الاسم في رخصة القيادة

أوضح المرور السعودي، الإجراءات المتبعة لتغيير اسم الشخص في رخصة القيادة عقب تغييره في الأحوال المدنية.

بالفيديو.. إطلاق أعلى سارية تحمل علم المملكة بـ«أبوعريش» ابتهاجًا باليوم الوطني 91

أطلقت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش، أمس الإثنين، أعلى سارية تحمل علم المملكة العربية السعودية في خطوة هي الأولى من نوعها تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني 91.

بالصور.. الصقور السعودية تؤدي عروضًا جوية مبهرة بسماء جدة

أدى فريق الصقور السعودية عروضًا جوية مبهرة في سماء مدينة جدة، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ91.

التعليم توضّح تفاصيل ومواعيد الاختبار الدولي «PIRLS» للصف الخامس الابتدائي

أعلنت وزارة التعليم، عن استعدادها لتطبيق الدراسة الدولية «Pirls» لطلبة الصف الخامس الابتدائي لرفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور، مؤكدة أن موعد الاختبارات تحدّد له أيام من 8 وحتى 17 نوفمبر المقبل.

الطيران المدني يحدِّد إجراءات التأكد من تحصين المقيمين قبل الوصول للمملكة

حددت الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل صعودهم إلى الطائرة المغادرة إلى المملكة.

حدث في مثل هذا اليوم.. إعلان اسم «المملكة العربية السعودية» على يد الملك المؤسس

يوافق مثل هذا اليوم (21 سبتمبر)إعلان اسم المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

اليوم الوطني 91.. العجلان: المملكة دولة مؤثرة في اقتصاد العالم

رفع رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 91.

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في السوق السعودية بتعاملات الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب استقرارها أمس الإثنين، تزامنا مع صعود أسعار المعدن النفيس بأسواق الذهب العالمية.

في ظاهرة نادرة.. بيتكوين تهوي مع أسواق المال

واصلت أسعار عملات البيتكوين هبوطها اليوم الثلاثاء، بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية عمليات بيع واسعة أثارتها مخاوف بشأن العدوى من مجموعة إيفرجراند الصينية.

الأهلي يتسلح بالتاريخ «لإحباط» مفاجأة الفيحاء بالدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة قوية ستجمع بين فريقي الأهلي والفيحاء مساء الخميس المُقبل، يأتي ذلك في المباراة التي ستُقام بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

بحلبة تزلج ومدربين أجانب.. السعودية تستعد لأوليمبياد بكين الشتوية

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن المملكة العربية السعودية بدأت الاستعدادات الجادة للانضمام إلى ألعاب أوليمبياد بكين الشتوية لعام 2022، مع تشكيل فريق وطني جديد والاستعانة بمدربين من أوروبا.

3 أسباب ترجح فرص الاتحاد للفوز بالدوري السعودي

تستمر فاعليات الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 5 جولات وسط منافسه شرسة على المقدمة بين عدة فرق يأتي في مقدمتها الاتحاد والهلال والرائد والأهلي.

البرلمان الليبي يعلن سحب الثقة من حكومة «الدبيبة»

أعلن البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائبًا من أصل 113 نائبًا حضروا الجلسة.

السيسي يعلن الحداد الرسمي في مصر بعد رحيل المشير طنطاوي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حالة الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام، بعد وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق.

المشير حسين طنطاوي.. 65 عامًا من العطاء للمؤسسة العسكرية المصرية

توفي، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما، ونعته رئاسة الجمهورية في مصر.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية: «فقدت مصر رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

اللواء بكراوي.. 6 معلومات عن المتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة بالسودان

نجحت السلطات السودانية، صباح اليوم الثلاثاء، في إحباط محاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، واعتقال أعضاء مجلس السيادة والمجلس العسكري السوداني، بحسب «العربية».

وذكرت مصادر «العربية»، أن المحاولة بدأت فجرًا للسيطرة على مقر الإذاعة، مؤكدة أن عناصر من نظام البشير في سلاح المدرعات بقيادة اللواء بكراوي، وراء المحاولات الانقلابية.

بعد تحرك إخواني للانقلاب.. مجلس السيادة السوداني: الأوضاع تحت السيطرة

ذكرت مصادر «العربية»، أن المحاولة الانقلابية التي شهدتها السودان صباح اليوم الثلاثاء، تم التصدي لها، ونقلت عن الناطق باسم مجلس السيادة السوداني أن الأوضاع باتت تحت سيطرة الجيش والقوات النظامية.

مستشارة أسرية تحدد 3 قواعد لتعامل الزوجة مع أهل زوجها

وجهت عالية الشمراني، أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية، عددًا من النصائح للزوجات، محددة قواعد التعامل مع أهل الزوج وخاصة الأم.

وقالت عالية الشمراني، في مقابلة ببرنامح صباح السعودية على فضائية السعودية، إن بداية الزواج فترة حساسة جدًا، تبنى على أساسها القواعد وطرق التعامل مع أهل الزوج.

هيئة الغذاء والدواء : 4 طرق للوقاية من ألزهايمر

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 طرق للوقاية من مرض ألزهايمر .

وقالت الهيئة في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن مرض ألزهايمر أحد أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم.